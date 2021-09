UGent steigt in Top 100 der besten Unis weltweit auf, KU Leuven bleibt belgischer Spitzenreiter

Zum ersten Mal seit 2015 ist die Universität Gent wieder in die Top 100 aufgestiegen (Platz 96). Rektor Rik Van de Walle ist sehr zufrieden: "Die Times Higher Education ist ein sehr angesehenes Ranking, das international beachtet wird, daher freuen wir uns natürlich. Der Aufstieg ist auf die Studienprogramme und auf den Forschungsbetrieb an der UGent zurückzuführen.”

"Es ist natürlich unser Ziel, unsere Position in der Rangliste noch weiter zu verbessern", fügt Van de Walle hinzu. "Je höher man ist, desto schwieriger wird es. Aber vor allem in Bezug auf das internationale Ansehen haben wir, meiner Meinung nach, noch Spielraum. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass sich unser Ranking in den kommenden Jahren verbessern wird."