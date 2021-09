2:5-Pflichtsieg in Tallin: Die Roten Teufel gewinnen souverän gegen Estland

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat am Donnerstagabend in Tallin ihre Begegnung in der WM-Qualifikation gegen Estland gewonnen. Nach einem Führungstor der Gastgeber gewannen die Belgier mit 2:5 und führen weiter ihre Qualifikationsgruppe an. Nach einem holprigen Spielanfang gewannen die Roten Teufel am Ende souverän.