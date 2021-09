Afghanistan-Evakuierung zu Ende: Belgien zieht die letzten Soldaten aus Pakistan ab

In einer gemeinsamen Erklärung ließen die belgischen Bundesministerien für Auslandsangelegenheiten, Verteidigung und Asyl und Einwanderung wissen, dass die Anwesenheit der 100köpfigen Reserveeinheit der Armee nicht mehr notwendig sei. Diese Einheit und die in Islamabad verbleibenden zwei C-130-Transportflugzeuge (Foto) werden nach Belgien zurückkehren.

Belgien hatte am 20. August eine Luftbrücke zwischen den Flughäfen der afghanischen Hauptstadt Kabul und Islamabad eingerichtet, um Landsleute zu evakuieren und um Afghanen, die eine Beziehung zu unserem Land haben (z.B. Ortskräfte der Armee und der Botschaft sowie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und deren Familien), auszufliegen, nach dem das Land am Hindukusch in kürzester Zeit im Zuge des Abzugs der westlichen Truppen von den Taliban eingenommen wurde.

Dabei konnten rund 1.400 Personen ausgeflogen und evakuiert werden. Doch am vergangenen Mittwoch musste die Aktion angesichts akuter Terror- und Anschlagsdrohung beendet werden. Derzeit befinden sich noch zwischen rund 220 Personen in Afghanistan, die nach Belgien kommen könnten, wie Bundesaußenministerin Sophie Wilmès (MR) bekannt gibt.

Einige davon konnte am Flughafen von Kabul die Kontrollen nicht passieren, andere harren derzeit an den Grenzen zum Iran oder zu Pakistan aus, wo sie von belgischer diplomatischer Seite her unterstützt werden. Unser Land hat nach eigenen Angaben zu allen Betroffenen Kontakt.