Die Corona-Zahlen in Belgien: Etwas über 2.000 neue Ansteckungen pro Tag - Mehr Lockerungen in Flandern?

In der Zeit vom 24. auf den 30. August wurden pro Tag etwa 2.095 Personen in Belgien positiv auf Corona getestet. Der R-Wert in unserem Land liegt derzeit bei 1,09. Gleichzeitig starben in unserem Land am Tag etwa 5 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Das bedeutet, dass in Belgien bisher 25.392 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben sind.

Im Zeitraum 26. August bis 1. September meldeten die Krankenhäuser in Belgien pro Tag durchschnittlich 65 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten. Aktuell werden hier 657 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 194 Patienten auf Intensivstationen.

Detailliert sind täglichen Corona-Statistiken für Belgien auf der Internetseite des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamt Sciensano zu finden.

Sollen die Corona-Maßnahmen in Flandern aufgehoben werden?

Nicht wenige flämische Landespolitiker und Parteien fordern, dass angesichts der hohen Impfquote in diesem belgischen Bundesland die Corona-Maßnahmen so langsam aufgehoben werden sollten.