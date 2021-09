In 400 Grundschulen in Flandern begann das Schuljahr ohne neue Schulbücher

Die Direktionen und die Lehrkörper der betroffenen Grundschulen wurden erst gegen Ende August von dem Problem unterrichtet und mussten sich selbst auf die Suche nach Lösungen begeben. Das betrifft zum Beispiel die Bücher, in denen die Schulkinder Lücken ausfüllen sollen und ähnliches.

Die Sint-Gertrudis-Grundschule in Wetteren in Ostflandern (wo unsere Bilder gedreht wurden), behilft sich mit Kopien, wie Direktorin Kathleen De Winne gegenüber VRT NWS erzählte: „Wir mussten Nachdenken. Kopieren wir alles selbst? Das wäre eine immense Arbeit gewesen. Wir hatten schließlich vor dem Schulstart noch viele andere Dinge zu planen. Dann haben wir einen Kopierladen hier in Wetteren angesprochen und der hat das für uns gemacht.“

Alles in allem handelte es sich hierbei um rund 60.000 Kopien, wie die Direktorin angab: „Alle A-Bücher sind für die Kinder kopiert worden, damit wir einen Monat lang arbeiten können.“ Doch die Schulkinder finden das nicht gut, denn die Kopien sind in schwarz-weiß und deshalb sind die eigentlich farbigen Bilder nicht so einfach zu entziffern…