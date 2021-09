Nach dem Hochwasser in der Wallonie: Bis zu 24.000 Gebäude betroffen - Rund 3.200 Häuser abgerissen

Nur Gebäude statistisch erfasst

Die Zahlen betreffen nur die Gebäude und nicht die Zahl der einzeln betroffenen Wohnungen, Geschäfte oder Unternehmen, so Collignon weiter. Überdies sei nicht jedes Gebäude gleichermaßen betroffen. Das gehe von völlig zerstörten oder unbewohnbaren Gebäuden bis hin zu Häusern, in denen „lediglich Wasser in den Kellern gestanden habe“.

Von den 36 von dem Hochwasser betroffenen Gemeinden seien 9 „besonders schwer getroffen worden“, so der regionale Wohnungsbauminister. Das sind die Gemeinden Trooz, Limbourg/Dolhain, Pepinster, Theux, Verviers, Lüttich, Esneux-Tilff und Chaudfontaine in der Provinz Lüttich und Rochefort in der Provinz Namür. Das wallonische Wohnungsbauministerium macht insgesamt 35 Mio. € für die betroffenen Gemeinden frei, so der zuständige Minister gegenüber Sudpresse.

Wohnungsnot

Rund 3.200 Gebäude sind entweder während der Hochwasserfluten eingestürzt oder bereits abgerissen worden. Auf weitere 400 Gebäude wartet angesichts der schweren Schäden wohl noch das gleiche Schicksal. Wohnungsbauminister Collignon weiß noch immer nicht genau, wie viele Menschen noch kein Dach über dem Kopf haben: „Viele haben schon irgendwo ein Unterkommen gefunden, doch in den meisten Fällen ist dies keine dauerhafte Lösung.“

Die wallonische Landesregierung hat ihre dahingehende Unterstützung, mit der Umzüge und die Wohnungssuche für die Betroffenen finanziert werden, deutlich erhöht. Zudem wurde eine öffentliche Ausschreibung auf den Weg gebracht, denn die Region sucht für die Dauer von 12 Wochen 1.000 Entfeuchtungssysteme oder Wärmegebläse zu mieten, um damit 3.000 Häuser oder Wohnungen zu trocknen.