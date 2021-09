Rentenreform in Belgien? Das sind die Pläne der Ministerin

Die Pläne von Pensionsministerin Lalieux sind ambitioniert. Sie plant eine Frührentenmöglichkeit ab einem Alter von 60 Jahren, wenn man eine berufliche Laufbahn von 42 Jahren vorweisen kann. Das kommt Arbeitnehmern zugute, die früh ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Bisher liegt der Maßstab bei einer Rente ab 60 Jahren bei 44 gearbeiteten Jahren und bei 61 Jahren nach 43 Dienstjahren bzw. bei 63 Jahren bei 42 Arbeitsjahren.

Zudem will die Ministerin erreichen, dass Arbeitnehmer Anrecht auf eine Mindestrente haben, wenn sie 10 Jahre lang gearbeitet und in die Rente eingezahlt haben. Damit entspricht sie nicht unbedingt den Forderungen der flämischen Liberalen Open VLD, deren Vorsitzender Egbert Lachaert erst kürzlich andeutete, dass eine solche Mindestrente nur bei 20 gearbeiteten Jahren fällig sein könne.

Höhere Mindestrente - Höhere Zahlung für die, die länger arbeiten

Lalieux will überdies die Mindestrenten für Beschäftigte, die 45 Jahre gearbeitet haben, bis 2024 auf 1.500 € Netto anheben. Und sie arbeitet daran, dass nicht zu viele Arbeitnehmer früher in Rente, Frührente oder in den Vorruhestand gehen können, z.B. über den sogenannten „Rentenbonus“.

Das ist ein Pauschalbetrag, der für die Zeit in die Rente eingezahlt wird, die man länger als die vorgesehene Arbeitszeit im Beruf bleibt: 2 € pro zusätzlich geleisteten Arbeitstag für eine Dauer bis maximal 3 Jahre. Und die Möglichkeiten für eine Halbtags- oder Teilzeitrente sollen dabei helfen, dass die Leute länger arbeiten.