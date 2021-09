Belgische Bahn warnt vor vollen Zügen Richtung Küste

Weil an diesem Wochenende schönes Wetter angekündigt wurde, waren die Züge Richtung Küste am Samstagmorgen bereits rappelvoll. Wegen Arbeiten an der Strecke zwischen Gent und Brügge waren auch weniger Züge im Einsatz, was ebenfalls für großen Andrang an Bord und auf den Bahnsteigen sorgte.