Belgisches Paralympisches Komitee will nach Sabotage von Rennrad von Genyn Klage einreichen

Das belgische Komitee hat erste Ermittlungen durchgeführt, um Beweise zu sammeln und eine offizielle Klage beim lokalen Organisationskomitee der Spiele und dem Internationalen Paralympischen Komitee einzureichen. Diese Stellen sind bereits kontaktiert worden. Die Schritte mögen symbolisch erscheinen, aber das belgische Komitee will es nicht dabei belassen und will auch "sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr möglich ist".

Der Zwischenfall, der sich weniger als eine Stunde vor dem Rennen ereignete, hinderte Peter Genyn nicht daran, den 100-m-Sprint in 20”33 zurückzulegen und damit einen neuen paralympischen Rekord aufzustellen. Er verteidigte seinen Titel von Rio. In Tokio hatte er zuvor bereits die Silbermedaille über 200 m gewonnen. Roger Habsch gewann am Freitag Bronze über 100 m.