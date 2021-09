Impfzentren schließen bald: 21 flämische Gemeinden erreichen (noch) nicht 70 % Durchimpfungsrate

In Wemmel sind derzeit 60,6 Prozent der Einwohner vollständig geimpft. 64,7 Prozent haben eine erste Dosis erhalten. Bürgermeister Walter Vansteenkiste glaubt, dass es daran liegt, dass seine Gemeinde an Brüssel grenzt. "Unsere Zahlen stimmen eher mit den Zahlen in Brüssel als in Flandern überein. Vor allem, wenn man sich die Durchimpfungsrate bei jungen Menschen ansieht", sagte er in "De wereld vandaag" auf Radio 1: “Sie misstrauen den Impfstoffen und sind nicht einfach über die traditionellen Infokanäle zu erreichen.”

In der Region Brüssel sind inzwischen mehr als 61 % der Erwachsenen vollständig geimpft. Dort gibt es noch großen Nachholbedarf bei den jüngeren Leuten. Von den Erwachsenen in Brüssel, die jünger als 45 Jahre sind, ist kaum die Hälfte vollständig geimpft. In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen sind weniger als 2 von 10 bereits geimpft.