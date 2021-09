Museumsbesuche auf Rezept: Reduzieren Stress und bescheren Wohlbefinden

In der Gemeinde Brüssel startet ein Pilotprojekt, das Patienten einen Museumsbesuch auf Rezept vom Arzt ermöglicht. "Das ist eine sehr sinnvolle Initiative. Museen besuchen kann eine stressreduzierende Wirkung haben. Kunst kann uns manchmal überraschen und zu anderen Einsichten bringen und dem Leben in gewisser Weise einen Sinn geben", sagt der Professor für Arbeitsmedizin Lode Godderis in der VRT-Radiosendung De wereld vandaag.