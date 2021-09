Sterblichkeitsrate wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Krise

Die Grafik zeigt, dass das Corona-Virus für die überhöhte Sterblichkeitsrate im vergangenen Jahr weitgehend verantwortlich war. Die Spitzenwerte fallen mit den drei Wellen zusammen, die unser Land erlebt hat. Die meisten Todesfälle wurden am 10. April registriert. An diesem Tag starben 675 BelgierInnen, fast die Hälfte von ihnen (301) waren an Corona erkrankt. Im August wurde eine weitere Spitze beobachtet, die auf die zwölftägige Hitzewelle im August 2020 zurückzuführen ist.



Die häufigste Todesursache in Belgien waren und sind weiterhin Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von neuen Formen von Krebserkrankungen.

In diesem Jahr steht Corona vorläufig an vierter Stelle der häufigsten Todesursachen in Belgien. Krankheiten des Atemsystems wie akute Infektionen der oberen Atemwege und Lungenentzündungen stehen nun an dritter Stelle.