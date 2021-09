1.500 Personen gegen Impfen, Corona-Vorschriften und Medien

Die französischsprachige Tageszeitung La Capitale berichtet, dass die Teilnehmer an der Kundgebung auch gegen die "medizinische Desinformation" in den Medien protestierten. Der Marsch endete deswegen am Eingang des Rundfunkgebäudes, das sich die VRT mit der frankophonen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RTBF in Schaarbeek teilt.

Der Marsch wurde von David Bouillon, einem Hausarzt aus Mons (Hennegau), organisiert, der sich vehement gegen die Impfung ausspricht. Dr. Bouillon hat auch rechtliche Schritte gegen die belgische Regierung und die Europäische Kommission eingeleitet.

Die Demonstration am Samstag war von den Polizeibehörden genehmigt worden.