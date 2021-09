Belgier sehen Paralympioniken als Vorbilder

Die VUB-Umfrage zur Einstellung gegenüber den Paralympioniken ergab:

dass 86 % der Befragten sie als Vorbilder ansehen. Gleichzeitig gaben 82% der Befragten an, die Paralympioniken hätten dazu beigetragen, die Eingliederung von behinderten Menschen in die Gesellschaft zu fördern.

79 % der Befragten sagten auch, dass die Teilnahme an Sportaktivitäten unter jungen Menschen mit einer Behinderung gefördert werden sollte.

Über die Paralympics in Tokio wurde in den Medien mehr berichtet als über frühere paralympische Spiele. Das scheint mehr als berechtigt, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt und Inklusion, sondern auch, weil die breite Öffentlichkeit an den Leistungen der Athleten bei den Spielen interessiert ist.