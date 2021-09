C-130-Transportflugzeuge, die an Evakuierung aus Kabul beteiligt waren, sind wieder in Belgien

Die beiden Transportflugzeuge der belgischen Streitkräfte sind am Samstagabend in einem Abstand von gut 20 Minuten mit insgesamt 20 Passagieren an Bord in Melsbroek gelandet. Aus Islamabad (Pakistan) kommend hatten sie eine Zwischenlandung in Larnaca (Zypern) gemacht. Die pakistanische Hauptstadt diente als Stützpunkt für fast 200 belgische Soldaten, die an der NEO-Operation (Non-Combatant Evacuation Operation) Red Kite teilnahmen. “Red Kite” (roter Drachen) ist eine Anspielung auf das Drachensteigenlassen, das unter einer früheren Taliban-Herrschaft verboten war.