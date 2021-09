Fußball-WM-Qualifikation: Rote Teufel müssen Tschechen überzeugend schlagen

Jedenfalls sollte Belgien am Sonntag besser ins Spiel starten als am Donnerstag in Estland, wo der Gastgeber zuerst in Führung ging. Danach konnten die Belgier das vierte Qualifikationsspiel wohl gewinnen (2:5).

Die Tschechen waren die einzige Mannschaft, der es in dieser Saison gelungen ist, Belgien Punkte abzuknöpfen. Und genau wie Belgien schieden sie im Viertelfinale der Europameisterschaft aus.

"Sie haben im ersten Spiel gut gespielt und sich auch bei der Europameisterschaft gezeigt", sagte Roberto Martinez auf der Pressekonferenz respektvoll über den Gegner: “Die Tschechische Republik hat eine dynamische Mannschaft. Sie verteidigen sehr gut und können schnell umschalten.”