Nicht nur Rennrollstuhl von Genyn sabotiert: auch andere belgische Rollstuhlsprinter im Visier

Die mutwillige Beschädigung des Rennrollstuhl von Sprinter Peter Genyn auf den Paralympischen Spielen in Tokio hat die Sportwelt schockiert. Das belgische Paralympische Komitee gab am Samstag bekannt, Klage einzureichen. Jetzt wird bekannt, dass Genyn nicht der einzige belgische Athlet war, der der Sabotage zum Opfer fiel. "Auch die Rollstühle von Joyce Lefevre und Roger Habsch wurden beschädigt", sagte Sporza-Reporter Geert Heremans am Sonntagmorgen auf Radio 1.