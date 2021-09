Dutzende Kinder leben in Brüssel auf der Straße - Wie viele das sein könnten, weiß niemand so genau

Es sei leider sehr schwierig, diese Kinder in den Griff zu bekommen und sie ein Strukturen einzuführen, die sie aufnehmen, damit sie sich zum Beispiel erholen können. Die Behörden gehen eher härter mit diesen Kindern um, so Sofia Mahjoub weiter: „Sie finden sich dann in geschlossenen Heimen wieder, doch dass ist nicht ideal, denn es muss auch an deren Suchtproblem gearbeitet werden. Oder sie werden in offene Einrichtungen eingewiesen, wo sie leicht abhauen können. Es ist sehr schwierig, ihr Vertrauen zu erlangen.“

Was kann man dagegen unternehmen? „Wir müssen ihnen auf der Straße helfen, ihnen zu Essen geben und sie sich waschen oder duschen lassen. Andererseits sollte man sie in kleineren Einrichtungen aufnehmen, damit man sie von ihrer Sucht befreien kann und damit sie mit einer Ausbildung oder mit einem Job wieder ein Ziel bekommen“, so die Child Focus-Mitarbeiterin gegenüber VRT NWS.

Die Behörden und Einrichtungen, die sich mit diesem Kindern befassen, brauchen deutlich mehr finanzielle Mittel, damit eine spezielle Aufnahme für diese Kinder möglich wird. Die Politik wisse das und habe dies auch auf der Tagesordnung stehen, so Mahjoub, doch die Mühlen mahlen hier langsam: „Wir sind noch weit von einer idealen Lösung entfernt aber es kann doch nicht sein, dass ein 9 Jahre altes Kind auf der Straße leben muss.“