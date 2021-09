Kultur in Flandern und Brüssel: Die neue Museums- und Ausstellungssaison hat begonnen

"Brussels Design September"

In Brüssel hat die 15. Ausgabe des „Brussels Design September“ begonnen und dieses Mal ist das Programm besonders variiert. Mehr als 100 Einzelveranstaltungen quer durch die belgische Hauptstadt verteilt zeigen, das designtechnisch in Brüssel so alles los ist. Einige besondere Ausstellungen locken in die großen Häuser und der traditionsreiche „Brussels Design Market“ am 25. und 26. September im "Gare Maritime" bei Thurn & Taxis wird mit Sicherheit wieder zahllose Besucher anziehen, doch es gilt auch einige kleine Events zu entdecken, z.B. ein Arts&Crafts-Wanderung durch Brüssel, die entlang mehrerer Künstlerateliers führt, in denen handwerklich gearbeitet wird. Und im Duplex Studio kann man z.B. beobachten, die ein vom Bauhaus inspirierter Stuhl in Handarbeit entsteht.

„Brussels Design September“, noch bis zum 30. September. Info: designseptember.be - Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter.