Limburg: Mit etwas Verspätung beginnt die Apfel- und Birnenernte

Dieses Jahr leidet die Apfel- und Birnenernte nicht am Sonnenbrand, sondern an den Folgen der Wetterumstände seit dem Frühjahr. Auf jeden Fall zeigt das Wetter seine Auswirkungen auf die Menge der geernteten Hartfrüchte in der flämischen Provinz Limburg.

Bei den Birnen wird die Ernte wohl um 25 % geringer ausfallen, so die Erwartungen, doch am europäischen Markt werden die Preise hoch sein, denn in anderen Ländern, wie z.B. in Italien und Frankreich fällt die Birnenernte dieses Jahr noch kleiner aus. Auf den Terminmärkten für Hartfrüchte zeigt sich jetzt schon, dass die Preise für Birnen hoch liegen werden.

Die Anbauverbände in Flandern rufen inzwischen die Verbraucher dazu auf, ihr Obst lokal oder regional zu kaufen, denn die Qualität sei auch dieses Jahr wieder erstklassig, auch wenn die Ernte für Äpfel und Birnen geringer ausfallen wird.

Man solle doch die einheimischen Varianten erwerben und die eingeführten Produkte im Laden lassen, so Inge Moors (CD&V), Provinzbeauftragte für die Landwirtschaft in Limburg.