Mehrere schwere Verkehrsunfälle am Wochenende auch mit Todesopfern

In Lanklaar in Limburg prallte am späten Sonntagabend ein Motorrad auf einen PKW. Dabei kam der Fahrer des Motorrades ums Leben und dessen Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Auch die Fahrerin des Wagens musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Lokalpolizei musste die Regionalstraße N78 mehrere Stunden lang sperren. Ein Unfallexperte wurde angestellt, um die Unfallursache herauszufinden.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Ypern in Westflandern kamen am frühen Sonntagabend 2 Menschen ums Leben (Video oben). Ein Beifahrer in einem der beiden Fahrzeuge wurde bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt. Eines der beiden Autos war offenbar durch ein Verkehrsmanöver auf die falsche Straßenseite geraten und prallte auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Auch hier musste eine Landstraße länger gesperrt werden und auch hier wurde ein Verkehrsexperte angestellt, um die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, zu klären.

In Philippeville der Nähe des Sees Eau d’Heure in der Provinz Hennegau kam es durch ein Straßenrennen zwischen einem Porsche und einem BMW zu einem schweren Zusammenstoß, bei dem jedoch wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde. Diesem illegalen Rennen von getunten Autos folgten nach Polizeiangaben rund 400 Zuschauer. Die Polizei löste das Treffen auf.

In Ypern war es am Samstagabend zu einem seltsamen Unfall auf der Autobahn A19 gekommen. Hier prallten ein Lieferwagen und ein Ford Fiesta - beide Fahrzeuge mit polnischem Kennzeichen - zusammen. Der Unfall geschah an der Mittellinie der Autobahn, wobei der Lieferwagen die Leitplanken durchbrach. Die gesamte Autobahn musste für Stunden gesperrt werden. Beide Fahrer, deren polnische Identität bekannt ist, begangen Fahrerflucht und verließen den Unfallort. In dem PKW war bei dem Umfall ein Hund ums Leben gekommen. Die Polizei fahndet jetzt nach den beiden Polen.