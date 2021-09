Première in Genk: In Flandern werden ab jetzt auch Schulkinder gegen Corona geimpft

Die ehemalige limburgische Bergbaustadt Genk hatte am Montagvormittag eine Première in Flandern zu feiern. Hier wurden die ersten Schulkinder gegen das Coronavirus Covid-19 geimpft. Warum Genk? Hier liegt die Impfquote im flämischen Landesvergleich noch unter dem Durchschnitt. In erster Instanz werden in Genk Schulkinder im Alter von 10 bis 15 Jahren gegen Corona geimpft.