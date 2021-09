WM-Vorrunde: Die Roten Teufel gewinnen mit 3:0 gegen Tschechien

Die Roten Teufel hatten in der WM-Qualifikation gegen Tschechien einiges gut zu machen, denn im Hinspiel in Prag gab es nur ein Unentschieden. Und am Sonntag waren im König Baudouin-Stadion in Brüssel zum ersten Mal auch wieder Zuschauer zugelassen. Die durften sich schon nach 8 Minuten freuen, als Romelu Lukaku nach Vorgabe von Hans Vanaken in seinem 100. Länderspiel zur 1:0-Führung traf. Damit schoss er sein 67. Tor für die Roten Teufel.

Die Belgier kontrollierten das Spiel danach und Tschechiens Keeper Stanek wurde einige Male gefordert, konnte jedoch den 2. belgischen Treffer erstmal vermeiden. Auf der anderen Seite musste aber auch Belgiens Keeper Thibault Courtois ab und zu seine Fähigkeiten zeigen, z.B. als Pesek Vydra von einem schlechten Zuspiel von Jan Vertongen profitieren konnte.

