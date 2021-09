Die Fresken von Raffael aus Brügge wurden restauriert und können zum ersten Mal überhaupt besucht werden

Die Brügger Fresken von Raffael - Nachbildungen von Details aus den Stanzen von Raffael im Vatikan in Rom - sind eine Besonderheit, denn diese Art von historischen Ölgemälden aus Italien sind in Flandern sehr selten, zumal sie eine solche Größe haben, sagte Restaurator David Lainé von IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) dazu gegenüber VRT NWS.

„Die Gemälde waren in einem erbärmlichen Zustand. Überall löste sich die Farbe und die Fresken wurden immer dunkler. An einigen Stellen war nichts mehr zu erkennen“, so Lainé, der mit seinem Team von Restauratoren in diesen riesigen Ölgemälden sogar Löcher und Risse schließen musste.

Zwei der vier Fresken sind jeweils 3,5 auf 8 m groß, was deren Restaurierung nicht gerade einfacher machte: „Wir mussten sie erst fixieren.“ Zudem fand die Restauration nicht vor Ort in Brügge statt, sondern in den IPARC-Ateliers in Kampenhout in der Provinz Antwerpen.

Die Kopien der Raffael-Fresken befinden sich bereits seit über 200 Jahren im Hof Bladelin in Brügge, einem Stadtpalast aus dem 15. Jahrhundert. Fast niemand kennt diese Kunstwerke, denn sie gehören den Besitzern des Palastes, der nicht öffentlich ist. Jetzt aber können die Wandgemälde besucht werden, allerdings nur mit Voranmeldung, in Gruppen und mit einem Begleiter des Hauses.