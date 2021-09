Die Grundwasserspiegel in Flandern sind weiter auf gute bis sehr gute Stände gestiegen

An etwa 66 % der Messpunkte in Flandern waren am 1. September hohe bis sehr hohe Grundwasserspiegel für diese Zeit des Jahres festgestellt worden. Ein weiteres Viertel der Messpunkte weist normale Stände auf und lediglich an 9 % der Stationen werden noch immer niedrige bis zu niedrige Grundwasserspiegel festgestellt. Dabei handelt es sich um Messstationen in Regionen, die weniger schnell auf die Wetterumstände reagieren, so die VMM.

Grund dafür war der historisch nasse Sommer in den Monaten Juni, Juli und August. Der Sommer 2021 war der feuchteste Sommer seit den Wetteraufzeichnungen des Königlichen Wetteramtes KMI. Zwischen Juli und August fielen durchschnittlich 294 mm Niederschlag pro Quadratmeter - normal wären 234 mm gewesen…

Die Natur könne sich jetzt erholen, so die Feststellung der VMM und dazu tragen hohe Grundwasserspiegel bei. Doch dies ist kein Zustand, der es erlaubt, sich zurückzulehnen. Die flämische Landesregierung hat 2020 den sogenannten „Blue Deal“ ins Leben gerufen.

Damit soll die Wasserknappheit in Flandern strukturell bekämpft werden, z.B. durch Baustopps in Überflutungs- oder Feuchtgebieten. Dabei geht es auch darum, eine weitere Versiegelung des Bodens durch großflächige Baugebiete zu vermeiden, damit die Niederschläge Raum haben, vom Boden aufgenommen zu werden und ins Grundwasser fließen zu können.