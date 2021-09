Die olympischen Medaillengewinner aus Belgien müssen keine Steuern auf ihre Prämien zahlen

Jahrelang schwitzen sie im Training und in Wettkämpfen mit einem Ziel vor Augen: Olympisches Edelmetall. Auch die belgischen Sportler werden von diesem Ehrgeiz nicht verschont. Doch dass sie danach die Hälfte ihrer Gewinnprämie an den Fiskus abführen müssen, empfinden viele - nicht nur die Sportler selbst - als ungerecht, zumal nicht wenige ihren Sport auf Amateurbasis mit hohem Eigenanteil an der Finanzierung betreiben. Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) arbeitet an einer Lösung.