Die Schäden nach dem Hochwasser Mitte Juli in Flandern werden vollständig ersetzt

Betroffene Gebiete in Flandern

Zwar war die Wallonie Mitte Juli besonders schwer betroffen - vor allem das Wesertal in der Provinz Lüttich, doch auch Flandern wurde von enormen Wassermassen nach den ergiebigen Niederschlägen seinerzeit heimgesucht. Das betraf z.B. die Maas an der Grenze zu den Niederlanden, aber auch so ziemlich jeder Wasserlauf im Osten Flanderns war betroffen, z.B. das Dijlebecken, die Dommel, die Velpe oder die Demer.

Besonders viele Schäden richtete die Demer in der Provinz Limburg an. An der Maas waren fast alle flämische Gemeinden betroffen: Herk-de-Stad, Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen- Stokkem en Kinrooi und Riemst sowie die Ortschaften entlang der Voer und der Berwijn. Auch die Provinz Flämisch-Brabant war betroffen, denn die Velpe und die Demer fließen auch dort.