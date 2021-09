Keine Gefahr für die Umwelt? 0,36 Mikroplastikteilchen pro Liter Wasser in Flandern

Trinkwasser?

Die Auswirkungen von Mikroplastik auf das Trinkwasser und auf die Lebensmittelkette in Flandern müssen allerdings noch genau untersucht werden. Die Landesregierung strengt Untersuchungen und Studien in dieser Frage an. Dass bis zu 600 Kilo Mikroplastik in den flämischen Wasserläufen zu finden sind, stimmt denn doch nachdenklich. Laut De Morgen finden sich in einem Liter Trinkwasser 0,06 Mikrogramm Mikroplastik. In Plastikflaschen liegt diese Menge bis zu 20 Mal höher.