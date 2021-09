König Philippe und Königin Mathilde negativ auf Corona getestet – Sie nehmen ihre Aktivitäten wieder auf

König Philippe und Königin Mathilde hatten sich, als bekannt wurde, dass sich eines ihrer jüngsten Kinder - entweder Prinzessin Eleonore oder Prinz Emmanuel - mit dem Coronavirus Covid-19 angesteckt hatte, einem PCR-Test unterzogen, der sich als negativ erwies. Danach hatte das Königspaar aus Vorsicht alle geplanten Aktivitäten und Besuche ausgesetzt.

Das waren ein Besuch bei der Bürgerinitiative „Be Heroes“, ein Besuch des Leichtathletikmeetings Memorial Van Damme (wo die olympischen Medaillengewinner aus Belgien begrüßt wurden) und die Teilnahme von Königin Mathilde an der Wiedereröffnung des Antwerpener ModeMuseums.

Die Königin konnte zudem am vergangenen Freitag nicht an der Beerdigungsfeier für ihren Onkel Henri d'Udekem d'Acoz teilnehmen. Inzwischen erwies sich auch ein zweiter PCR-Test als negativ und ab diesem Dienstag nimmt das Königspaar seine Aktivitäten wieder auf.

Die Königin besucht eine Grundschule in Zottegem und der König begibt sich am Mittwoch zum Foyer des Jeunes des Marolles in Brüssel. Die Visite bei „Be Heroes“ wird am 16. September nachgeholt und Königin Mathilde wird das MoMu in Antwerpen am Freitag besuchen.