Pukkelpop-Veranstalter müssen einen Teil ihrer Corona-Entschädigung nicht zurückerstatten

Pukkelpop, eines der größten Rock- und Popfestivals in Belgien, sollte nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Sommer im August mit rund 60.000 Zuschauern stattfinden, doch die Organisatoren schafften es nicht, die erforderliche Testkapazität zu stemmen und mussten das Event dann doch noch absagen.

Danach wurde Kritik laut, dass Pukkelpop trotz der Tatsache Unterstützungsgelder bekam, obschon das Festival von den Veranstaltern abgesagt werden musste, da diese sich verschätzt hatten. Doch die Landesregierung will die bis dahin entstandenen Unkosten trotzdem vergüten.

Allerdings müssen die Veranstalter alle Unkosten und Forderungen genauestens belegen. Die in dieser Frage kritischen flämischen Liberalen Open VLD, die Teil der Koalition in Flandern sind, rufen sowohl Pukkelpop, als auch die Landesbehörden dazu auf, in dieser Frage zu 100 % transparent zu sein.