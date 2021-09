Ab dem 1. Oktober führt Brüssel wohl den Coronapass in der Gastronomie ein

Von „nur wenn nötig“ bis „wir wollen das auch“

Brüssels regionaler Gesundheitsminister Alain Maron (Ecolo) hält sich in Sachen Coronapass noch zurück und koppelt verschiedene Bedingungen an die Einführung dieses Vorgangs. Die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ zitiert eine Pressemitteilung aus den Kabinett des Ministers: „Wir werden das Corona Safe Ticket nur dann ausbreiten, wenn dies die epidemiologische Situation erfordert und wir die Schließung bestimmter Sektoren damit verhindern können.“ Von den Mehrheitsparteien in der Brüsseler Regionalregierung hegen nur die frankophonen Grünen von Ecolo Bedenken gegen den Coronapass, doch ausgerechnet sie stellen den Gesundheitsminister, wie BRUZZ dazu schreibt.



Im Gegensatz dazu will der Bürgermeister von Vilvoorde in Flämisch-Brabant am nördlichen Rand von Brüssel, Hans Bonte von den flämischen Sozialisten Vooruit, dass in seiner Stadt ebenfalls der Coronapass für die Gastronomie, bei Events und in Sporteinrichtungen eingeführt wird: „Hier besteht eine Nachfrage. Überdies müssen wir im Hinblick auf die noch aufzuholende Impfquote und angesichts von noch sehr hohen Ansteckungszahlen etwas tun. Ich glaube, dass die Not, um sehr vorsichtig zu sein, vorliegt. Und wenn die Fitnesszentren und die Gastronomieunternehmen eine zusätzliche Kontrolle einführen möchten, dann muss das möglich sein.“

Vilvoorde braucht dazu allerdings die Zustimmung der flämischen Landeregierung, doch die will vermeiden, dass allzuviele Brüsseler Randgemeinden einen Coronapass einführen, den Flandern eigentlich nicht will. Generell heißt es in Flandern und in der Wallonie, dass das Covid Safe Ticket hier nicht nötig sei, da die Impfquote hoch genug sei.