Belgiens Krankenhäuser schalten wieder auf die Corona-Krankenhausphase 1A hoch

Zwischen dem 1. und dem 7. September wurden pro Tag im Durchschnitt 70 an Corona erkrankte Patienten in ein Krankenhaus gebracht. Das ist ein Anstieg um 14 % im Wochen vergleich. Aktuell melden die Krankenhäuser insgesamt 701 Covid-19-Patienten (+ 5 % im Wochenvergleich) von denen 225 intensiv behandelt werden müssen (+18 % im Wochenvergleich).

Das Komitee „Hospital & Transport Surge Capacity“ beobachtet die Entwicklung in den Krankenhäusern und empfiehlt jetzt infolge des doch deutlicher werdenden Anstiegs in dieser Hinsicht, dass die Krankenhäuser wieder in die Phase 1A übergehen, was das Gesundheitsministerium denn auch umgehend am Mittwoch veranlasste.

Phase 1A gilt in den belgischen Krankenhäusern ab dem Stichtag 15. September. Von den insgesamt rund 2.000 IC-Betten müssen demnach 500 Corona-Patienten vorbehalten werden. Übrigens sind fast alle Corona-Patienten, die derzeit in Krankenhäusern aufgenommen werden müssen Personen, die nicht gegen das Coronavirus Covid-19 geimpft sind. Die Krankenhausbelegung ist in Belgien ein Gradmesser für die geltenden Corona-Maßnahmen und -Vorschriften.