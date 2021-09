Covax-Programm: 1,2 Millionen Corona-Impfdosen aus Belgien für Afrika

Eine erste Ladung der AstraZeneca-Impfdosen aus Belgien ist am Mittwoch in Senegal angekommen. Belgien erwarb mehr Impfdosen, als für die Impfkampagne im eigenen Land notwendig war und spendet diese Corona-Impfstoffe über das internationale Impfprogramm Covax an afrikanische Länder.

Belgiens Bundesministerin für Entwicklungszusammenarbeit Meryame Kitir (Vooruit) will damit die Impfkampagne in Afrika unterstützen, denn auf diesem Kontinent sind erst knapp 2 % der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft.

Insgesamt wird Belgien verschiedenen Entwicklungsländern auf der ganzen Welt 4 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Erst im Juni wurden 150.000 Impfdosen an Tunesien abgegeben. Entwicklungshilfeministerin Kitir prüft derzeit auch, ob Belgien die lokale Produktion von Corona-Vakzinen in Afrika, z.B. im Senegal oder in Südafrika, fördern kann.