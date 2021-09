PFOS-Skandal: Flanderns Umweltministerin macht 3M haftbar

3M und seine Probleme mit PFOS und FBSA

Im Juni sind in Zwijndrecht bei Antwerpen bei den Bauarbeiten an der sogenannten „Oosterweel“-Verkehrsachse große Mengen an PFOS entdeckt worden. Dieses seit 2009 nur noch eingeschränkt zugelassene Produkt gilt als giftig und krebserregend. Offenbar stammt das in Zwijndrecht entdeckte PFOS aus dem nahegelegenen 3M-Werk (Foto), dass bis 2002 dieses chemische Produkt dort herstellte.

Spezifische Messungen ergaben kurz danach, dass an einigen Stellen in und um Zwijndrecht PFOS-Werte gemessen wurden, die 26 Mal höher liegen als zugelassen. Offenbar wussten die flämischen Landesbehörden und die Stadtverwaltung von Antwerpen seit 2017 von der PFOS-Umweltverschmutzung.

Das US-Chemieunternehmen 3M in Zwijndrecht bei Antwerpen muss zudem auf Anordnung der flämischen Umweltinspektion sofort die Einleitung von FBSA-haltigen Abwässern in die Schelde beenden. Mitte August wurde bekannt, dass bei 3M solche Abwässer ohne Genehmigung in der Schelde entsorgt wurden.