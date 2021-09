Rad-EM im italienischen Trento: Gold und Silber für zwei belgische Zeitfahr-Junioren

Die ersten Medaillen für Belgien bei der Rad-Europameisterschaft in Trento in Norditalien sind bereits gewonnen. Die beiden Junioren Alec Segaert und Cian Uijtdebroeks gewannen im Einzelzeitfahren Gold und Silber. Und als ob das noch nicht genug wäre, waren die beiden belgischen Radsportler die einzigen, die bei diesem Zeitfahren eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 km/h an den Tag legten.