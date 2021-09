500.000 Langzeitkranke in Belgien: Koordinatoren sollen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben erleichtern

Bis 2022 werden 40 Koordinatoren für den Wiedereinstieg in den Beruf ernannt, die bei den Krankenkassen angestellt werden. Im folgenden Jahr soll die Zahl der Koordinatoren auf 60 ansteigen. Ziel ist es, in der ersten Phase 18.000 Menschen pro Jahr wieder in Arbeit zu bringen, später sollen es 24.000 pro Jahr sein.

Das Projekt soll ab 2022 konkret umgesetzt werden. Minister Vandenbroucke will dabei mit den regionalen Arbeitsämtern und Verwaltungen zusammenarbeiten.