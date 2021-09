Corona-Pandemie hat Eheschließungen und auch Scheidungen gebremst

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Anzahl der Eheschließungen, sondern auch die der Scheidungen in Belgien spürbar gebremst. Im vorigen Jahr sind 32.799 Ehen geschlossen worden, was einem Rückgang von 26 % gegenüber 2019 entspricht. Das ergeben die Zahlen des Statistikinstituts Statbel. Dass so wenig Paare in Belgien geheiratet haben, ist seit den Jahren des Ersten Weltkriegs nicht mehr vorgekommen.