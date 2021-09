Corona- und Impfzahlen in Belgien: Anstieg der Krankenhausaufnahmen hält an

Zurzeit befinden sich 704 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus in Belgien. Das sind 7 Prozent mehr als letzte Woche. 219 Patienten liegen auf der Intensivstation, was einem Anstieg von 14 Prozent entspricht.

Vom 30. August bis zum 5. September sind jeden Tag im Schnitt sieben Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben (+31 Prozent). Die Pandemie hat inzwischen 25.442 Menschenleben in Belgien gekostet.

Vom 30. August bis zum 5. September wurden pro Tag und im Schnitt 1.958 Corona-Infektionen registriert, was einem Rückgang von 3 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (23. - 29. August) entspricht. Seit Beginn der Pandemie wurden 1.201.056 Infektionen registriert.

In diesem Zeitraum wurden pro Tag im Schnitt 40.300 Tests durchgeführt. Die Positivitätsrate (die Anzahl der positiven Tests pro 100 durchgeführte Tests) bleibt mit 5,4 Prozent stabil.

Weitere Informationen über die Entwicklung der Corona-Epidemie gehen aus den Infografiken von VRT NWS hervor.