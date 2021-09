Flämische Hochschulen starten in Brüssel mit Präsenzunterricht und mit Maske

Der Beginn des akademischen Jahres 2021-2022 an den flämischen Universitäten und Hochschulen wird unter dem Code Grün stattfinden. Das heißt, dass die Studierenden in den Auditorien am Unterricht teilnehmen können. Nicht nur in Flandern, auch in Brüssel, wo das Tragen einer Maske verpflichtet sein wird. Das kündigte der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) am Donnerstag an.