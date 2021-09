Gericht erklärt sich nicht zuständig für Klage eines Niederländers gegen Virologen Van Ranst

Das Strafgericht von Mechelen hat sich am Donnerstag in der Klage des niederländischen Impfgegners Willem Engel gegen den belgischen Virologen Marc Van Ranst für nicht zuständig erklärt. Für das Gericht fällt die Klage unter die Pressedelikte, welche in Belgien vom Assisenhof behandelt werden. Willem Engel hatte Marc Van Ranst wegen Verleumdung verklagt. Er warf dem Virologen vor, ihn auf Twitter und in der Presse als Schwindler, Virenleugner und Rechtsextremist bezeichnet zu haben