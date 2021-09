WM-Qualifikation: Belgien schlägt Weißrussland und bleibt Gruppenerster

Die Roten Teufel haben am Mittwoch in der sechsten Runde der WM-Qualifikation Weißrussland mit 1:0 geschlagen. Dennis Praet erzielte in der ersten Halbzeit das einzige Tor des Spiels (33.). Mit 16 Punkten bleibt Belgien damit Tabellenführer vor der Tschechischen Republik und Wales.