Benzin zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder teurer als 1,6 € pro Liter: Was ist da los?

Wohin soll das führen? Mattart möchte sich dazu nicht äußern. "Das hängt von so vielen Faktoren ab: Politik, Anschläge, Katastrophen. Allerdings ist die Situation bei den Benzinpreisen hier etwas anders als in anderen Ländern. "Zusammen mit Luxemburg sind wir das einzige Land, das offizielle Höchstpreise für Kraftstoffe festlegt."

Für den Verbraucher ist das in der Regel interessant, räumt Mattart ein. Mit einem Höchstpreis werden übermäßige Preisschwankungen an der Zapfsäule vermieden. In den Niederlanden, wo es dieses System nicht gibt, zahlte man im Juli an einigen Tankstellen bereits 2 Euro pro Liter Benzin.

"Aber für die Tankstellenbetreiber ist das belgische System weniger interessant: Letztes Jahr zum Beispiel ist der Höchstpreis stark gesunken, aber die Tankstellenbesitzer hatten den Kraftstoff zu einem höheren Preis gekauft. Damit saßen sie plötzlich zwischen den Stühlen: mit Verlust verkaufen, was theoretisch nicht erlaubt ist, oder den Höchstpreis überschreiten? Die meisten Eigentümer entschieden sich für die erste Variante.“

Für den Verband der Kraftstoffhändler ist es daher selbstverständlich, die Liberalisierung der Kraftstoffpreise zu fordern. "Auf diese Weise können wir den gegenseitigen Wettbewerb den Preis bestimmen lassen." Sollte es jemals dazu kommen, wäre natürlich die große Frage, ob schlussendlich der Verbraucher davon profitieren würde.