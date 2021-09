Der älteste Mann Belgiens, Pfarrer Jozef Smets (107), ist verstorben

Jozef (Jef) Smets wurde 1914 geboren und starb am Donnerstagabend im Alter von 107 Jahren im Seniorenheim Sint-Lucia. Er hatte dort mehrere Jahre lang gelebt, zunächst als Kaplan und später als Bewohner. Er war seit dem 25. Juli, nach dem Tod des 109-jährigen Sylvain Vallée, der älteste Mann unseres Landes.

Joseph war in der ganzen Region kein Unbekannter. Im Jahr 1938 begann seine Karriere als Pfarrer in der Gemeinde Merksplas. Später war er Direktor des Kleinen Seminars in Hoogstraten, Pfarrer in Geel und Dekan und Regionalvikar der Kempen. Vor drei Jahren erhielt Joseph den päpstlichen Segen für seinen langjährigen Dienst an der Kirche. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit 80 Jahren Priester. Bischof Johan Bonny erteilte dann den päpstlichen Segen (Foto oben).

Am kommenden Donnerstag wird Pater Joseph in seinem Heimatdorf Retie beigesetzt.