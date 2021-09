Flämische Küste: Vollständig intakter deutscher Bunker in Knokke-Heist entdeckt

"Es war völlig unerwartet, dass die Arbeiter auf diesen Bunker gestoßen sind", sagt Sofie Vanhoutte von der Agentur für unbewegliches Kulturerbe Flandern. "Auf Luftbildern gab es keine Hinweise, aber in diesem Küstengebiet können wir natürlich immer Bauten aus dem Zweiten Weltkrieg finden."

Donnerstag wurden Fotos des Bunkers für das Archiv gemacht, aber danach wird er schnell abgerissen, damit die Arbeiten nicht verzögert werden.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, immer so schnell wie möglich zu reagieren und so schnell wie möglich vor Ort zu sein, damit die Bauarbeiten durch unsere Nachforschungen nicht aufgehalten werden", so Vanhoutte.

Die Agentur betont, dass es nicht die Absicht ist, dass Schaulustige den Bunker jetzt besichtigen.