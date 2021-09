Geringe Durchimpfungsrate in Brüssel: "Viele Todesfälle hätten vermieden werden können"

Die Ursache ist bekannt: die niedrigere Impfrate in der belgischen Hauptstadt. "Viele dieser Todesfälle hätten durch eine bessere Durchimpfungsrate vermieden werden können", sagt Van Gucht.

Um die Situation zu verbessern, will Brüssel den Corona-Pass ab Oktober unter anderem für das Gaststättengewerbe verbindlich machen. Aber ob das einen großen Einfluss auf die Impfrate haben wird, bezweifelt Van Gucht. Persönlich ist er auch kein großer Befürworter. "Es mag ein schneller Erfolg sein, aber es schafft kein Vertrauen in Impfstoffe. Der Corona-Pass sollte in erster Linie dazu dienen, die Sicherheit bei riskanten Aktivitäten zu erhöhen, und nicht dazu, die Freiheit einzuschränken".

Etwa 75 Prozent der Menschen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus kommen, sind nicht oder nur teilweise geimpft, wie die neuesten Zahlen zeigen. Ein Viertel ist vollständig geimpft. Van Gucht möchte jedoch betonen, dass es sich dabei vor allem um ältere, schutzbedürftige Menschen handelt und dass die Hälfte von ihnen wegen anderer Gesundheitsprobleme ins Krankenhaus eingeliefert wird, aber beim Screening positiv getestet wird. Die nicht geimpften Patienten sind in der Regel viel jünger.