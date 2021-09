Roularta stellt bald die Herausgabe der kostenlosen Werbezeitung „De Streekkrant“ ein

Derzeit hat die kostenlose Wochenwerbezeitung - mit Anzeigen, Kleinanzeigen und Lokalnachrichten - eine Auflage von weniger als 900 000 Exemplaren und wird noch in 17 Regionen verteilt. Es gibt neun Ausgaben in Westflandern, vier in Ostflandern, zwei in Antwerpen und je eine in Flämisch-Brabant und Limburg.

Im vergangenen Februar beschloss Roularta, in Antwerpen, Flämisch-Brabant und Limburg von wöchentlichen auf zweiwöchentliche Ausgaben umzustellen.

"Die Coronavirus-Epidemie und die Konkurrenz der sozialen Medien haben zu einem Rückgang der Werbeeinnahmen geführt", erklärt Geschäftsführer Xavier Bouckaert. "Trotz mehrerer Versuche, die finanzielle Gesundheit wiederherzustellen, ist die Situation der Zeitung nicht mehr tragfähig.“

Roularta wird deshalb ab dem 27. Oktober die Herausgabe der Zeitung einstellen.