Späte Ankündigung: Covid-Safe-Ticket für Teilnahme am Brüsseler 20-km-Lauf erforderlich

Wer am Sonntag am Brüsseler 20-km-Lauf teilnehmen möchte, benötigt ein Covid-Safe-Ticket. Am Donnerstagabend beschlossen die Organisatoren der Veranstaltung, dass "um in dieser Gesundheitskrise mit gutem Beispiel voranzugehen" nur diejenigen am Lauf am Sonntag teilnehmen können, die einen Impfnachweis, einen kürzlich durchgeführten negativen Test oder den Nachweis erbringen können, dass sie sich kürzlich vom Coronavirus erholt haben.