Corona in Belgien: Mehr Krankenhausaufnahmen, weniger Ansteckungen

Im Gegensatz dazu sinkt die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter. In der Zeit vom 4. auf den 10. September wurden pro Tag durchschnittlich 1.936 Personen in Belgien positiv auf Corona getestet - 5 %weniger als in der Vorwoche.

Die Positivitätsrate bei den CoronaTests liegt aktuell bei 5,4 % und der R-Wert in unserem Land liegt bei 0,99.

Zwischen dem 1. und dem 10. September starben in unserem Land am Tag 7 bis 8 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung - ein Anstieg um 14 % gegenüber der Vorwoche. Das bedeutet, dass in Belgien bisher 25.454 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben sind.

Im Zeitraum 4. bis 10. September meldeten die Krankenhäuser in Belgien pro Tag durchschnittlich 67 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten, das sind 2 % mehr als in der Woche davor. Aktuell werden hier 703 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 228 Patienten auf Intensivstationen - 15 % mehr als in der Vorwoche.

Detailliert sind täglichen Corona-Statistiken für Belgien auf der Internetseite des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano zu finden.