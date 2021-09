Einreiseregeln für Touristen von außerhalb der EU gelockert: Ypern hofft auf die Rückkehr der Briten

Seit Freitag, 10. September, sind die Einreiseregelungen für Personen, die nicht aus der EU kommen, in Belgien etwas gelockert worden. Bisher mussten z.B. Touristen, die in unser Land kommen wollten, einen Corona-Test und eine Quarantäne absolvieren. Doch dies ist jetzt weggefallen und die Einreisenden müssen sich lediglich im Vorfeld in ihrem eigenen Land testen lassen. Ypern und die Regionen in der Provinz Westflandern in der Umgebung der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs hoffen jetzt, dass die Touristen aus Großbritannien wieder zurückkommen.