Hochwasserkatastrophe: Wallonische Region entschädigt auch Unversicherte

Das bedeutet, dass auch Hausbesitzer von der wallonischen Region Unterstützung bekommen, die keine Feuerversicherung haben, die auch Wasserschäden abdeckt (ähnlich der Elementarversicherung in Deutschland).

Der wallonische Ministerpräsident nannte dabei Summen von bis zu 140.000 €. In den Hochwassergebieten in der Wallonie in den Provinzen Lüttich und Namür sind 2.000 bis 4.000 Hausbesitzer und auch Mieter nicht gegen solche Schäden versichert.